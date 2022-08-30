عالم ديموغرافي: اليهود في إسرائيل يشكلون أقل من 47%

حذر عالم ديموغرافي إسرائيلي، من أن اليهود يشكلون أقل من 47% من سكان غرب نهر الأردن، وأن "معظم الإسرائيليين غير مدركين للخطر الديمغرافي الذي تنزلق إليه الدولة".

وقال أرنون سوففر، أستاذ الجغرافيا بجامعة حيفا، إن هناك 7.45 مليون يهودي إلى جانب 7.53 مليون عربي إسرائيلي وفلسطيني يعيشون في ما أسماه أرض إسرائيل، أي إسرائيل بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وزعم أنه "عندما يؤخذ عدد المواطنين غير الإسرائيليين في الاعتبار، فإنه يترك النسبة اليهودية بين 46٪ و47٪ من الإجمالي"، موضحا أنه "على الرغم من أن معدل المواليد كان أعلى بين السكان اليهود في السنوات الأخيرة، إلا أن معدل الوفيات يرتفع أيضا، مما يعني أن السكان العرب، الذين هم أصغر بكثير في المتوسط ​​من السكان اليهود، ينمو بشكل أسرع".

وأضاف: "إسرائيل هي الدولة الأكثر ازدحاما في العالم الغربي"، مستشهدا بتنبؤ المكتب المركزي للإحصاء بأنه بحلول عام 2065 سيكون إجمالي عدد السكان 35 مليونا.

ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإنه في نهاية عام 2021، كان هناك 9.449 مليون شخص يعيشون في إسرائيل (بما في ذلك الإسرائيليون في مستوطنات الضفة الغربية)، ومن بين هؤلاء، 6.982 مليون (74%) من اليهود، و1.99 مليون (21%) من العرب و472 ألف (5%) ليسوا يهودا ولا عرب.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"