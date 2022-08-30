أمستردام تقرر إيواء ألف لاجئ في سفينة ركاب سياحية فخمة على نفقة الحكومة

وافق مجلس مدينة أمستردام على إيواء ما لا يقل عن 1000 لاجئ مؤقتا على متن سفينة سياحية بسبب نقص المساحة في البلاد لطالبي اللجوء.

ووفقا لموقع NLTimes الإخباري فإن اللاجئين سيتمكنون من البقاء على متن السفينة السياحية في أمستردام اعتبارا من 1 أكتوبر لمدة ستة أشهر على الأقل وستتحمل الحكومة الهولندية تكاليف إقامتهم.

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وسيتم حاليا السماح لـ1000 شخص بالسكن في السفينة في أمستردام، ولكن من المحتمل أن يرتفع عدد الأشخاص الذين سيتم إيوائهم هناك إلى 1.5 ألف في المستقبل.

وحسب الصحيفة، يوجد حاليا 2100 لاجئ في أمستردام، دون حساب الأوكرانيين.

وذكرت وسائل إعلام هولندية في وقت سابق أن نحو 700 لاجئ في هولندا اضطروا لقضاء الليل في الشارع بسبب عدم توفر أماكن لإيوائهم.

المصدر: نوفوستي