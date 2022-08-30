أوكرانيا تسعى لإدراج أوديسا على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي

أعلنت أوكرانيا أنها ستتقدم بطلب لإدراج الوسط التاريخي لمدينة أوديسا بطرازه المعماري على قائمة التراث العالمي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، إنها حشدت خبراء دوليين لتقديم الدعم الفني لأوكرانيا من أجل درس هذا الترشح من قبل الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي بشكل عاجل، بهدف إدراجه على قائمة التراث العالمي، وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر".

كما "سيتم توصية لجنة التراث العالمي بإدراج مواقع التراث العالمي الموجودة في كييف ولفيف، ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر" بحسب البيان.

وكان وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو، التقى المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي اليوم الثلاثاء، في مقر المنظمة في باريس، وأعلنت أن أوكرانيا ستتقدم بطلب لإدراج الوسط التاريخي لأوديسا "المعترف به والمدرج على الصعيد الوطني".

وأعلنت أزولاي أن اليونيسكو ستعزز وسائل دعمها لمدينة أوديسا، ولا سيما "تمويل إصلاح الأضرار التي لحقت منذ بداية الحرب بمتحف الفنون الجميلة ومتحف الفن المعاصر" في المدينة و"دعم رقمنة ما لا يقل عن ألف عمل فني موجود في أوديسا بالإضافة إلى الصندوق الوثائقي لأرشيف الدولة في أوديسا" وتسليم معدات جديدة لحماية الممتلكات الثقافية في الموقع.

المصدر: "أ ف ب"