البحرية البريطانية تكشف بالخطأ عن معلومات نووية سرية

كشفت البحرية البريطانية عن طريق الخطأ معلومات سرية تخص الأسلحة النووية في القاعدة البحرية "فاسلين".

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن ضباطا كبارا في سلاح البحرية الملكي البريطاني كشفوا عن طريق الخطأ من خلال استخدامهم لتطبيق سترافا الشهير" عن معلومات سرية للغاية تخص غواصات بريطانية تحمل رؤوسا نووية.

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وبحسب وسائل الإعلام فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب معلومات من هذا النوع عبر تطبيق ستارفا، حيث أنه في العام 2018 تم عبره نشر معلومات سرية تخص القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وعمت موجة من خيبة الأمل في أوساط المواطنين البريطانيين المستخدمين لتطبيق ستارفا بسبب الاستهتار الذي يسود في أوساط كبار الضباط البريطانيين وأدى إلى تسريب معلومات خطيرة بهذا المستوى.

في ذات السياق ذكرت وسائل إعلام أخرى أنه تم العثور سابقا على حزمة من الملفات الهامة ملقاة في صندوق القمامة قرب منزل المستشار الألماني أولاف شولتس وزوجته بريتا إرنست.

المصدر: نوفوستي