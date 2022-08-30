 
مباشر

كورونا.. الصين تفرض إغلاقا يشمل ملايين السكان

أخبار العالم

كورونا.. الصين تفرض إغلاقا يشمل ملايين السكان
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpl0

قررت السلطات الصحية الصينية اليوم الثلاثاء فرض إغلاق عام يشمل حوالي 4 ملايين شخص، في مناطق تحيط بالعاصمة بكين لتجنب انتشار وباء فيروس كورونا.

ووفق القرار سيلازم سكان مدينتي شنغدو وشينال في مقاطعة خبي، بيوتهم، حتى نهاية الأسبوع بعد ظهور بؤرة للفيروس.

وفرض على أكثر من 13 مليون شخص في بلدة تي دجان الحدودية مع بكين، القيام بتحاليل "بي سي آر" إثر الكشف عن ثماني إصابات بالفيروس خلال يومين.

وتفرض السلطات الصينية إغلاقا موجها في مواقع محددة، كما تلزم القيام بتحاليل "بي سي آر" في بعض الأماكن كل 72 وحتى 48 ساعة، وتلوح بإمكانية فرض حجر صحي على كل مسافر يتنقل من مقاطعة إلى أخرى.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا