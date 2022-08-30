كورونا.. الصين تفرض إغلاقا يشمل ملايين السكان

قررت السلطات الصحية الصينية اليوم الثلاثاء فرض إغلاق عام يشمل حوالي 4 ملايين شخص، في مناطق تحيط بالعاصمة بكين لتجنب انتشار وباء فيروس كورونا.

ووفق القرار سيلازم سكان مدينتي شنغدو وشينال في مقاطعة خبي، بيوتهم، حتى نهاية الأسبوع بعد ظهور بؤرة للفيروس.

وفرض على أكثر من 13 مليون شخص في بلدة تي دجان الحدودية مع بكين، القيام بتحاليل "بي سي آر" إثر الكشف عن ثماني إصابات بالفيروس خلال يومين.

وتفرض السلطات الصينية إغلاقا موجها في مواقع محددة، كما تلزم القيام بتحاليل "بي سي آر" في بعض الأماكن كل 72 وحتى 48 ساعة، وتلوح بإمكانية فرض حجر صحي على كل مسافر يتنقل من مقاطعة إلى أخرى.

المصدر: "أ ف ب"