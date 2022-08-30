البرتغال.. وزيرة الصحة تعلن استقالتها إثر أزمة صحية بالبلاد

قدمت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو، اليوم الثلاثاء استقالتها وسط تدهور نظام الرعاية الصحية في البلاد.

ولم تحدد تيميدو التي تتولى منصبها منذ 2018، سبب استقالتها، لكنها قالت في بيان إنها "لم تعد تملك الظروف" المواتية لشغل المنصب.

وأفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، قبل استقالة تيميدو، وشكرها على عملها أثناء جائحة كورونا.

وفي أغسطس الجاري، أشارت هيئة الترخيص البرتغالية للممارسين الطبيين في بيان، إلى أن البرتغال لديها "أعلى معدل للوفيات" في الاتحاد الأوروبي.

وألقت باللوم على نظام الرعاية الصحية "المتداعي".

المصدر: وكالات