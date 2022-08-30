إيران تحتجز طائرة أمريكية بدون طيار ثم تعيد إطلاقها

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز طائرة بدون طيار أمريكية في الخليج، ثم سمح لها في وقت لاحق بالمغادرة.

وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، إن الحادث شهد محاولة سفينة تابعة للحرس الثوري الاستيلاء على طائرة بدون طيار أمريكية، مبينا أن "سفينة الحرس الثوري كانت تسحب الطائرة من خلفها عندما اقتربت منها سفينة ومروحية تابعة للبحرية الأمريكية".

وأفاد بأن البحرية اتصلت مرارا بالإيرانيين، الذين أطلقوا سراح الطائرة بدون طيار في النهاية.

المصدر: AP