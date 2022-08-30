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أردوغان يفتتح مسجدا في وحدة عسكرية (صورة)

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أردوغان يفتتح مسجدا في وحدة عسكرية (صورة)
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، مسجدا في إحدى الوحدات العسكرية خلال زيارته ولاية كوتاهية غربي البلاد.

وافتتح الرئيس أردوغان مسجد "الظفر" (النصر) في مركز لتدريب القوات الجوية في كوتاهية.

وفي كلمة خلال مراسم الافتتاح، أشار أردوغان إلى أن ولايتي كوتاهية وأفيون قره حصار، كانتا حلقتين من حلقات النصر الكبير، ضد القوى الغازية قبل قرن من الزمن.

ورافق الرئيس التركي في افتتاح المسجد عدد من المسؤولين بينهم نائبه فؤاد أوقطاي ووزير الدفاع خلوصي أكار.

وتحتفل تركيا الثلاثاء، بذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس عام 1922 الذي يعد عيدا وطنيا في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية.

أردوغان يفتتح مسجدا في وحدة عسكرية (صورة)
RT / Turkish Media
أردوغان يفتتح مسجدا ضمن وحدة عسكرية

المصدر: صحيفة "يني شفق" التركية

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