البنتاغون: منعنا محاولة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة أمريكية (فيديو)

أعلنت البحرية الأميركية اليوم الثلاثاء، أنها منعت الحرس الثوري الإيراني من الاستيلاء على سفينة تابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج يومي الـ29، والـ30 من أغسطس.

وقالت البحرية في بيان: "أثناء عبور المياه الدولية حوالي الساعة 11 مساء (بالتوقيت المحلي) يوم 29 أغسطس، لاحظ الأسطول الخامس الأمريكي، قيام سفينة دعم الحرس الثوري الإيراني "شهيد بازيار" بسحب سفينة سطحية بدون طيار إكسبلورر (USV) في محاولة لاحتجازها"، مشيرة إلى أن "السفينة الساحلية التابعة لدوريات البحرية الأمريكية USS Thunderbolt (PC 12)، كانت تعمل في مكان قريب واستجابت على الفور. كما أطلق الأسطول الأمريكي الخامس أيضا طائرة MH-60S Sea Hawk من سرب طائرات الهليكوبتر القتالي البحري".

وأضافت: "أدت الإجراءات التي اتخذتها القوات البحرية الأمريكية ردا على ذلك إلى قيام سفينة الحرس الثوري الإيراني بفصل خط القطر إلى USV ومغادرة المنطقة بعد حوالي أربع ساعات. استأنفت البحرية الأمريكية عملياتها دون وقوع مزيد من الحوادث".

وأظهر فيديو تم نشره عبر "تويتر" قيام سفينة "شهيد بازيار" الإيرانية، بقطر السفينة سطحية التابعة للبحرية الأمريكية في مياه الخليج العربي، فيما تقترب منها السفينة الساحلية USS Thunderbolt (PC-12) التابعة للبحرية الأمريكية.

Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy support ship Shahid Baziar is towing US Navy Saildrone Explorer unmanned surface vessel international waters of Arabian Gulf as US Navy patrol coastal ship USS Thunderbolt (PC-12) approaches in response, Aug. 30. pic.twitter.com/g511oT0tXS — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) August 30, 2022

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، الأدميرال براد كوبر: "تصرفات الحرس الثوري الإيراني غير مبررة وتتعارض مع سلوك قوة بحرية محترفة"، مؤكدا أن "قواتنا ستبقى يقظة وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد في جميع أنحاء المنطقة".

المصدر: dvidshub