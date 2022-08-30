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سلوفاكيا تسلم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29"

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سلوفاكيا تسلم أوكرانيا مقاتلات
Legion-Media
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أعلن النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو، أن سلوفاكيا باشرت تسليم كييف 11 مقاتلة "ميغ-29"، فيما تساءل الخبراء عن مصير هذه الطائرات بعد تدمير روسيا الكامل لسلاح الجو الأوكراني.

وكتب غونشارينكو على "تيليغرام" معلقا على مشاهد نشرها على قناته للمقاتلات أثناء تحليقها: "هكذا تودع سلوفاكيا مقاتلاتها. تعرفوا على طيورنا... 11 طائرة".

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وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد في وقت سابق أنه بعد المعرض الجوي الدولي SIAF 2022، ستودع سلوفاكيا رسميا مقاتلات "ميغ-29".

ووقعت بولندا وجمهورية التشيك اتفاقا اليوم السبت لحماية المجال الجوي السلوفاكي بعد أن أعلنت تخليها عن مقاتلاتها من طراز "ميغ-29".

المصدر: نوفوستي

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