سلوفاكيا تسلم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29"

أعلن النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو، أن سلوفاكيا باشرت تسليم كييف 11 مقاتلة "ميغ-29"، فيما تساءل الخبراء عن مصير هذه الطائرات بعد تدمير روسيا الكامل لسلاح الجو الأوكراني.

وكتب غونشارينكو على "تيليغرام" معلقا على مشاهد نشرها على قناته للمقاتلات أثناء تحليقها: "هكذا تودع سلوفاكيا مقاتلاتها. تعرفوا على طيورنا... 11 طائرة".

إقرأ المزيد

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد في وقت سابق أنه بعد المعرض الجوي الدولي SIAF 2022، ستودع سلوفاكيا رسميا مقاتلات "ميغ-29".

ووقعت بولندا وجمهورية التشيك اتفاقا اليوم السبت لحماية المجال الجوي السلوفاكي بعد أن أعلنت تخليها عن مقاتلاتها من طراز "ميغ-29".

المصدر: نوفوستي