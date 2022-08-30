فرنسا.. مجلس الدولة يوافق على قرار ترحيل إمام مغربي مقرب من الإخوان المسلمين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الثلاثاء، أن مجلس الدولة أعطى موافقته على طرد الإمام المغربي حسن إيكويسن، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال دارمانان في تغريدة على "تويتر" إن هذا القرار يشكل "انتصارا كبيرا للجمهورية"، مؤكدا أن الأمام سيرحل عن الأراضي الفرنسية.

Le Conseil d’Etat valide l’expulsion de M. Iquioussen qui tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est une grande victoire pour la République. Il sera expulsé du territoire national. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 30, 2022

وكان دارمانان قد أمر سابقا بطرد إيكويسن بسبب أفكاره وخطاباته التي تعتبر غير متوافقة مع قيم الجمهورية الفرنسية. إلا أن المحكمة الإدارية في باريس علقت حينها قرار الطرد استنادا إلى الحق في عيش حياة خاصة وعائلية طبيعية.

لكن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، أسقط الحجة القائلة بأن هذا القرار سيشكل "هجوما خطيرا وغير قانوني" على حياته الخاصة والعائلية.

بالنسبة لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن إيكويسن كان يدلي وعلى مدى سنوات طويلة بتصريحات معادية للسامية تقوض القوانين الجمهورية أو تنتهك مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وهذا ما يجعل قرار طرده أمراً لا جدال فيه.

المصدر: "أ ف ب"