 
مباشر

بيلاروس.. مطالبات بالسجن 12 عاما للضالعين في محاولة الانقلاب

أخبار العالم

بيلاروس.. مطالبات بالسجن 12 عاما للضالعين في محاولة الانقلاب
Globallookpress Evgeny/ZUMAPRESS.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpjy

طالب الادعاء العام في بيلاروس بالحكم على المتهمين الرئيسيين في قضية المؤامرة للاستيلاء على السلطة في البلاد بالسجن 12 عاما حبسا مشددا.

وقال المدعي العام إنه يعتبر أن جرم المتهمين في القضية يوري زينكوفيتش وألكسندر فيدوتا وغريغوري كوستوسيف قد ثبت عليهم.

إقرأ المزيد
لوكاشينكو يكشف عما يمكن أن تؤدي إليه زعزعة الاستقرار في بيلاروس
لوكاشينكو يكشف عما يمكن أن تؤدي إليه زعزعة الاستقرار في بيلاروس

كما طالب المحكمة بإدانة زينكوفيتش بالتآمر للاستيلاء على السلطة بقيادة تشكيل متطرف، والدعوات عبر الإنترنت للاستيلاء على السلطة والعمل على الإضرار بالأمن القومي، والتحريض على العداء الاجتماعي.

وتابع "أطالب المحكمة بالحكم على زينكوفيتش بالسجن 12 عاما حبسا مشددا".

وطالب المدعي العام المحكمة بإدانة فيدوتا وكوستوسيف بالتآمر وسجنهما 12 عاما حبسا مشددا.

كما طالبت النيابة بإدانة متهمين اثنين آخرين في القضية بمخالفة النظام العام والحكم عليهما بالسجن 3 سنوات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا