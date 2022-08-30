بيلاروس.. مطالبات بالسجن 12 عاما للضالعين في محاولة الانقلاب

طالب الادعاء العام في بيلاروس بالحكم على المتهمين الرئيسيين في قضية المؤامرة للاستيلاء على السلطة في البلاد بالسجن 12 عاما حبسا مشددا.

وقال المدعي العام إنه يعتبر أن جرم المتهمين في القضية يوري زينكوفيتش وألكسندر فيدوتا وغريغوري كوستوسيف قد ثبت عليهم.

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كما طالب المحكمة بإدانة زينكوفيتش بالتآمر للاستيلاء على السلطة بقيادة تشكيل متطرف، والدعوات عبر الإنترنت للاستيلاء على السلطة والعمل على الإضرار بالأمن القومي، والتحريض على العداء الاجتماعي.

وتابع "أطالب المحكمة بالحكم على زينكوفيتش بالسجن 12 عاما حبسا مشددا".

وطالب المدعي العام المحكمة بإدانة فيدوتا وكوستوسيف بالتآمر وسجنهما 12 عاما حبسا مشددا.

كما طالبت النيابة بإدانة متهمين اثنين آخرين في القضية بمخالفة النظام العام والحكم عليهما بالسجن 3 سنوات.

المصدر: نوفوستي