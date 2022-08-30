بوريل يعلن إنشاء مجموعة عمل لتجديد المخزونات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي

أنشأ الاتحاد الأوروبي مجموعة عمل لتطوير التطبيق العملي للطلبات العسكرية المشتركة لبلدان الاتحاد لتجديد مخزوناته العسكرية، والتي نقل معظمها إلى أوكرانيا.

وقال مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "أنشأ الاتحاد الأوروبي مجموعة عمل لدراسة الإمكانيات وتعزيز التطبيق العملي للطلبات العسكرية المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي لتجديد مخزوناتها من الأسلحة. ومن المعلوم أن المفوضية الأوروبية خصصت 500 مليون يورو للسنتين القادمتين من أجل تكثيف التطبيق العملي للطلبات المشتركة، وهو أمر ضروري لتحسين كفاءة المشتريات ودعم الصناعة العسكرية".

المصدر: تاس