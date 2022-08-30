لابيد يعلن أنه سيزور ألمانيا الشهر المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن الأخير سيتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين في 11 سبتمبر المقبل، في زيارة تستمر ليوم واحد، يحضر خلالها "اجتماعات دبلوماسية".

ولم يذكر مكتب لابيد أي معلومات حول الشخصيات التي سيقوم بلقائها. كما لم يصدر تعليق من الجانب الألماني حول الزيارة.

ويأتي الإعلان عن الزيارة في الوقت الذي سعت فيه إسرائيل للتأثير على المفاوضات التي يقودها الأوروبيون لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018، مما أدى إلى تقويضه.

وقد جادل لابيد أنه على الرغم من أنه لا يعارض أي اتفاق، فإن "الاتفاق المشترك سيمنح إيران أمولا يمكن أن تستخدمها في الأنشطة الإرهابية ولن تمنع طهران بشكل فعال من بناء سلاح نووي في نهاية المطاف".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"