دونيتسك: أوكرانيا تطلق ما بين 300 و500 قذيفة يوميا على الجمهورية

صرح نائب رئيس الميليشيا الشعبية لجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، بأن القوات الأوكرانية تطلق ما بين 300 و500 قذيفة وصاروخ على التجمعات السكنية والبنية التحتية للجمهورية يوميا.

وقال باسورين للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "يرهبون السكان المدنيين. والحد الأدنى من القذائف التي يتم إطلاقها الآن على أراضي مدننا يتراوح بين 300 و500، ابتداء من صواريخ "أوراغان" و"غراد" و(قذائف) 155 ملم و152 ملم و122 ملم".

وأضاف أن القصف الأوكراني يسفر في المتوسط عن التدمير الكامل أو الجزئي لنحو 50 منزلا يوميا.

المصدر: نوفوستي