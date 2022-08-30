الولايات المتحدة.. المحافظون في مجلس النواب يخططون لعزل بايدن

أفادت صحيفة The Hill الأمريكية بأن عددا من المحافظين في مجلس النواب الأمريكي، قدموا مواد إلى الكونغرس، بهدف عزل الرئيس جو بايدن، موجهين إليه تهمة ارتكاب "جرائم كبيرة".

وذكرت أن هذه الخطوة لن ترى النور، مع سيطرة الديمقراطيين الضيقة على مجلس النواب. ولكن مع توقع فوز الجمهوريين على نطاق واسع بأغلبية مجلس النواب في الانتخابات النصفية، يرغب العديد من هؤلاء المحافظين في الاستفادة من سلطاتهم المحتملة الجديدة للإطاحة بالرئيس الذي يعتبرونه "غير لائق" وارتكب "أفعالا جرمية بمقاربته لمجموعة من القضايا المتعلقة بإنفاذ الحدود ووباء فيروس كورونا وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان".

وقال النائب الجمهوري بوب جود: "لقد قلت باستمرار أنه يجب مساءلة الرئيس بايدن بسبب تعمد فتح حدودنا الجنوبية وجعل الأمريكيين أقل أمانا"، مشددا على أن "الكونغرس عليه واجب محاسبة الرئيس على هذا الإخفاق وعلى أي إخفاقات أخرى في مسؤولياته الدستورية، لذلك يجب أن تكون الأغلبية الجمهورية الجديدة مستعدة لإجراء الرقابة في اليوم الأول".

المصدر: The Hill