بيسكوف حول استعداد أوروبا لبحث قيود التأشيرات للروس: تركيبة لاعقلانية تقارب الجنون

عزا الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف استعداد الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية تقييد إصدار التأشيرات السياحية للروس، إلى "لا عقلانية تقارب الجنون".

وردا على طلب التعليق على خطط وزراء الخارجية الأوروبيين لمناقشة هذا الموضوع، أعرب بيسكوف عن أسفه لحقيقة أن "كلا من بروكسل والعواصم الأوروبية الفردية تظهر خطوة وراء خطوة، انعدام العقل بشكل مطلق".

وقال: "هذه التركيبة من اللاعقلانية، التي تقارب الجنون، تتيح للأسف لإمكانية بحث مثل هذه القرارات".

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وأشار بيسكوف إلى أن "افتقار السياسيين الأوروبيين للعقل" يتجلى في نوبات الروسوفوبيا، و"في تصرفات غير عقلانية على الإطلاق بل وحتى عبثية فيما يتعلق بالطاقة، والتي يضطر سكان الدول الأوروبية لدفع ثمنها، ولكنها تمكن شركات من الولايات المتحدة، مثلا، من جني أرباح كبيرة".

وشدد بيسكوف على أن روسيا ستراقب القرار الذي سيتخذه الاتحاد الأوروبي بشأن تأشيرات الدخول للروس، ولن تتركه دون رد وستحمي مصالح مواطنيها، مضيفا أن الأوروبيين لديهم وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن.

المصدر: "تاس"