السلطات الإيرانية تحكم بالسجن على سويديين اثنين بتهمة تهريب المخدرات

أصدرت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بالسجن على سويديين اثنين بتهمة تهريب مخدرات.

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وحكمت السلطة القضائية بالسجن 5 سنوات وغرامة تقارب 34 ألف دولار بحق المواطن السويدي، سيمون كاسبر براون، بزعم تهريبه 9.7 كيلوغرام من عقار الترامادول المحظور، حيث أوضح مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة، أن قوات الأمن نقلت براون من مطار "الإمام الخميني الدولي" بطهران، وصادرت ما كان بحوزته من حبوب مخدرة.

وتم الحكم على السويدي، ستيفن كيفين غيلبرت، بالسجن 8 سنوات، ودفع غرامة قدرها 500 دولار، حيث أشارت السلطة القضائية إلى أن "غيلبرت اعتقل بمطار الخميني في يناير عام 2020 بتهمة تهريب 9.8 كيلوغرامات من المخدرات - التي كان من بيها الأفيون - إلى داخل البلاد".

المصدر: "أ ب"