مسؤول بولندي يتحدث عن العواقب السلبية للعقوبات ضد روسيا

قال رئيس ديوان الحكومة البولندية ميخائيل دفورتشيك، في حديث لصحيفة Rzeczpospolita، إن بولندا أخذت تشعر بالعواقب السلبية للعقوبات ضد روسيا.

وأضاف المسؤول البولندي: "نحن نشعر بعواقب هذه العقوبات، لأن هذه العقوبات، يجب أن نكون واضحين هنا، تضرب روسيا من ناحية وهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف المعتدي، لكن من ناحية أخرى، تشعر بهذه هذه العقوبات جميع الدول المشاركة فيها، بما في ذلك بولندا".

وأشار دفورتشيك، إلى أن العقوبات ضد روسيا، ستؤثر على ميزانية بولندا. وقال: "هذه الميزانية لن تكون سهلة". ونوه بأن مشروع قانون ميزانية الدولة سيكون الموضوع الرئيسي لاجتماع الحكومة يوم الثلاثاء.

ويشار إلى أنه منذ بداية الأحداث في أوكرانيا، فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات مختلفة ضد روسيا، وذلك ضمن 7 حزم وكان الهدف شل الاقتصاد الروسي بشكل كامل.

المصدر: نوفوستي