مورافيتسكي يخشى "انفجارا" داخليا في الاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات حول أوكرانيا

أشار رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، إلى وجود تهديد بحدوث "انفجار" داخلي في الاتحاد الأوروبي بسبب الانقسام بين الدول التي تريد السلام وتلك التي تريد "انتصار" أوكرانيا.

ووفقا له، هناك من يحاولون إقناع الجمهور والقادة في الغرب بإمكانية إنهاء العملية الخاصة والعودة إلى "العمل كالمعتاد".

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وقال رئيس الوزراء البولندي في حديث لصحيفة "فيغارو" الفرنسية: "نعم التهديد بحدوث انفجار داخلي موجود. لهذا السبب من المهم للغاية الحفاظ على الحوار بيننا، لإيجاد حلول وسط وقاسم مشترك".

وذكر مورافيتسكي، أنه التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في يوم أمس، وخلال ذلك طلب من ماكرون الإسراع في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وشدد رئيس الوزراء على أن بولندا تصر على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف عن إصدار التأشيرات للروس، باستثناء التأشيرات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي