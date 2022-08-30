قناة أوكرانية: لا يوجد ممثلون لبريطانيا والولايات المتحدة في بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت قناة تلفزيونية أوكرانية بأن مجموعة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة مدير عام المنظمة رافائيل غروسي التي وصلت لأوكرانيا، لا يوجد في صفوفها أمريكيون أو بريطانيون.

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وقال مراسل قناة "1+1" الأوكرانية في تقرير: "لا يوجد بين الخبراء الثلاثة عشر الذين اختارهم الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمريكيون ولا بريطانيون... وفي الوقت نفسه، لا يوجد روس أيضا. هناك خبراء من بولندا وليتوانيا. هناك مواطنون من صربيا والصين".

وتذكر القناة التلفزيونية الأوكرانية أن البعثة تضم خبراء من فرنسا وإيطاليا والأردن والمكسيك وألبانيا ومقدونيا الشمالية، فيما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه بمثل هذه الدبلوملسية وبالتمثيل المتوازن، سيمضون قريبا لتفقد محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وكان ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قد صرح في وقت سابق بأن البعثة تضم نحو 15 من العاملين في أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعاملون مع قضايا الضمانات والسلامة النووية. ويرافقهم فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة الذين يتعاملون مع المسائل اللوجستية والأمنية.

وبحسب بيان الوكالة الذي نشر يوم الاثنين، فإن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عند وصولها إلى محطة زابوروجيه النووية، ستقوم بتقييم الأضرار المادية التي لحقت بالمنشآت، وتحديد قابلية تشغيل أنظمة الأمن والسلامة الرئيسة والاحتياطية.

يذكر أن محطة زابوروجيه الكهروذرية التي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا، تقع قرب مدينة إنيرغودار، التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.

ووجهت القوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة عدة ضربات استهدفت المحطة بواسطة الطائرات المسيرة، والمدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ.

وتصدت الدفاعات الروسية لمعظم هذه الهجمات، إلا أنه تم تسجيل سقوط عدد من القذائف على مرافق المحطة، ومنطقة تخزين النفايات النووية، ما يشكل تهديدا بحدوث تسرب إشعاعي.

المصدر: نوفوستي