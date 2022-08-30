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بوتين يهنئ لوكاشينكو بعد ميلاده

أخبار العالم

بوتين يهنئ لوكاشينكو بعد ميلاده
Sputnik
صورة أرشيفية
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعيد ميلاده الـ68 في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد الكرملين.

وقال الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني: "خلال محادثة هاتفية، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بعيد ميلاده".

وأضاف البيان أنه تم أيضا "بحث بعض المواضيع الأساسية على الأجندة الثنائية، وكذلك الوضع في أوكرانيا".

وذكر البيان أن بوتين سبق أن أرسل برقية تهنئة إلى لوكاشينكو، أشار فيها إلى أنه يقدم "مساهمة شخصية كبيرة في تطوير العلاقات الودية بين روسيا وبيلاروس، والشراكة في مواجهة التهديدات والتحديات لأمننا المشترك".

المصدر: موقع الكرملين

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