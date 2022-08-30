البحرية البريطانية تكشف عن طبيعة العطل في حاملة الطائرات "Prince of Wales"

أكدت قيادة سلاح البحرية البريطاني، أن حاملة الطائرات " Prince of Wales"، التي تعطلت في وقت سابق بعد وقت قصير من ابتعادها عن ساحل البلاد، تعرضت لأضرار في عمود المروحة.

وقال الأدميرال ستيف مورهاوس في رسالة فيديو نشرت على حساب البحرية البريطانية على تويتر: "بعد وقت قصير من إبحار السفينة يوم السبت، تم اكتشاف عطل ميكانيكي في عمود المروحة الأيمن. لقد زرت السفينة اليوم لأرى بنفسي ما هي المشكلة وكيف يمكننا في البحرية الملكية العمل معا للتأكد من أن السفينة ستعود بنجاح إلى تنفيذ مهامها. بعد التقييم الأولي، من المحتمل أن يتطلب العطل إصلاحا، مما قد يؤثر على برنامج السفينة".

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من جانبها، ذكرت صحيفة "تليغراف"، أن سلاح البحرية لا يزال تعمل على تحديد مدى خطورة المشكلة، ويمكن أن تعود الحاملة إلى الميناء للخضوع لفحص مطول في الحوض الجاف. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل السفينة في وقت سابق من مرسى سانداون إلى خليج ستوكس القريب لإجراء فحص أكثر تفصيلا.

في الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة سكاي نيوز أن حاملة الطائرات البريطانية الجديدة HMS Prince of Wales تعطلت بعد فترة وجيزة من إبحارها قبالة الساحل البريطاني للمشاركة في تدريبات مع الولايات المتحدة. ونوهت بأنه تم تدشينها منذ عدة سنوات فقط.

المصدر: نوفوستي