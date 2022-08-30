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16 قتيلا جراء اصطدام شاحنة بحافلة صغيرة في إيران

أخبار العالم

16 قتيلا جراء اصطدام شاحنة بحافلة صغيرة في إيران
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شاحنة اصطدمت بحافلة صغيرة تقل عمالا في جنوب غرب إيران اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

كما أدى الحادث الذي وقع في إقليم خوزستان الفقير، إلى إصابة ثمانية ركاب نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات المحلية.

وكانت الشاحنة على الطريق الذي يربط مدينة شوشتر بمدينة دزفول عند وقوع الحادث.

وأعلنت السلطات الحداد العام في مدينة شوشتر.

المصدر: أ ف ب

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