وزارة الدفاع النمساوية: أسئلة مفتوحة بشأن مهمة تدريب الجيش الأوكراني

صرحت وزيرة الدفاع النمساوية، كلوديا تانر، بأن لدى النمسا "العديد من الأسئلة المفتوحة" بشأن مهمة تدريب الجيش الأوكراني فيما يتعلق بالأساس القانوني ومحتوى مهمة التدريب.

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جاء ذلك لدى وصولها إلى الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المنعقد في براغ اليوم الثلاثاء، 30 أغسطس، حيث قالت: "سيتم مناقشة قضية ما إذا كانت هذه المهمة ممكنة بالأساس، حيث يوجد العديد من الأسئلة المفتوحة في رأينا، من حيث الإطار القانوني للمهمة، ومن ناحية أخرى، ما الذي سوف تغطيه هذه المهمة، وماذا سيكون محتوى التدريب".

كما أشارت الوزيرة إلى أن البعثات التدريبية الـ 17، التي نظمها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، قد تم القيام بها خارج حدود الاتحاد الأوروبي. واحتمال إنشاء بعثة خاصة للاتحاد الأوروبي لتدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية يكتنفها عدد من الصعوبات، حيث لم يتضح بعد، على وجه الخصوص، ما إذا كانت هذه البعثة ستكون قادرة على العمل على الإطلاق.

وفي وقت سابق قد أصبح معروفا أن الاتحاد الأوروبي قد يطلق مهمة لإعداد جنود القوات المسلحة الأوكرانية في بداية فصل الشتاء، حيث دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الدول الأعضاء، خلال الاجتماع غير الرسمي بوزراء دفاع الاتحاد في براغ، إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وكذلك إلى إنشاء مهمة رفيعة المستوى لتدريب الجيش الأوكراني.

المصدر: تاس