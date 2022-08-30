مصدر أمريكي: كوريا الشمالية قد تؤجل تجربتها النووية بسبب الفيضانات

أعلن مركز الأبحاث الأمريكي Beyond Parallel عن تأجيل كوريا الشمالية لاختباراتها النووية بسبب آثار فيضانات الأمطار الغزيرة هذا الصيف، والتي تسببت في أضرار بموقع بونجيري النووي.

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واستند المركز إلى تحليل صور الأقمار الصناعية للموقع الكوري بتاريخ 24 أغسطس، حيث يقول إن هناك "أدلة محدودة" على أن الأمطار ربما تكون قد أثرت على تشغيل موقع بونجيري، وعلى وجه الخصوص في منطقة النفق الرابع من الموقع، بينما تظهر أدلة على أضرار الفيضانات، والتي ربما تكون قد "قيدت حركة المرور مؤقتا على طريق الوصول الوحيد إلى الموقع". وقال المركز في بيانه إن "البناء في منطقة النفق رقم 4 ما زال معلقا".

ووفقا لـ Beyond Parallel قامت كوريا الشمالية ببناء طريق طوارئ "في حالة حدوث فيضانات جديدة"، يربط ما بين مركز القيادة والمرفق. كما يلاحظ عدم وجود نشاط كبير في منطقة النفق الثالث للموقع النووي، وقد تم تسجيل بوادر ترميمه في وقت سابق، وهو ما "لا يشكل مفاجأة"، حيث تعتقد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد أكملت بالفعل جميع الاستعدادات لتجربة نووية.

المصدر: نوفوستي