الأردن يؤكد استمرار الرحلات الجوية بين عمان وبغداد وإيران تخصص رحلتين لإعادة العالقين في العراق

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، أن الرحلات الجوية المنتظمة بين عمان وبغداد مستمرة، مؤكدا أنه "لا تغيير" على موعد هذه الرحلات "حتى اللحظة".



وأشار هيثم مستو إلى أن "الأردن يراقب الأحداث الجارية في بغداد، بعد فرض السلطات العراقية حظر تجول في جميع المحافظات في العراق"، فيما أهابت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقت سابق، بالمواطنين الأردنيين الموجودين في العراق، بضرورة تجنب أماكن التجمعات، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات العراقية.

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هذا وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية عن تخصيص رحلتين لإعادة الزوار الإيرانيين العالقين في النجف إلى طهران، بعد إلغاء جميع الرحلات الجوية، وإغلاق الحدود بين البلدين، بسبب الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.

المصدر: RT + "عمون"