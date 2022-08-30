نائب في البرلمان الألماني يدعو إلى إعلان السفير الأوكراني السابق شخصا غير مرغوب فيه

دعا نائب البوندستاغ الألماني من لايبزيغ، وممثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، ينس ليمان، إلى إعلان السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، شخصا غير مرغوب فيه.

جاء ذلك في منشور كتبه البرلماني الألماني في صفحته على "إنستغرام"، حيث قال: "لقد سئمت من شكوى السفير ميلنيك باستمرار من ألمانيا، ويمتنع عن دعوة السياسيين الألمان ويهينهم أحيانا. لقد فاض الكيل". وشدد النائب ليمان على أن ألمانيا تفعل الكثير من أجل كييف سواء على المستوى الإنساني أو في سياق المساعدات العسكرية، إلا أن ميلنيك لا يعترف بذلك، ويسمح لنفسه كذلك بإهانة رئيس وزراء مقاطعة ساكسونيا، مايكل كريتشمر، الذي دعا إلى وقف الصراع في أوكرانيا، مضيفا أن مثل هذا السلوك لا يليق بدبلوماسي.

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وكان ميلنيك قد ألغى دعوة كريتشمر لزيارة كييف، 28 أغسطس الجاري، بعد تصريحات الأخير بالحاجة إلى تجميد الصراع في أوكرانيا.

وتابع ليمان: "يجب أن يدرك السفير ميلنيك أيضا أن ألمانيا تفعل الكثير من أجل أوكرانيا سواء المساعدات الإنسانية أو الاقتصادية أو العسكرية، بدلا من أن يسيء إلى رئيس الوزراء الذي لديه وجهة نظر مختلفة عن الحرب ونتائجها، لأنه بعد 6 أشهر من الحرب، يجب أن نكون قادرين أيضا على التحدث عن كيف وبأي شكل يمكن أن تنتهي الحرب".

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أقال ميلنيك في 9 يوليو الماضي، وسيتعين على الدبلوماسي مغادرة الأراضي الألمانية في أكتوبر المقبل.

المصدر: إنستغرام