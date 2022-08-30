بنما تستعيد من هولندا 343 قطعة أثرية تعود إلى حقبة ما قبل الإسبانية

قال المكتب الصحفي بوزارة خارجية بنما، في بيان يوم أمس الاثنين، إن هولندا أعادت لهذه الدولة، 343 قطعة أثرية تعود إلى الفترة ما قبل الإسبانية.

وأضاف البيان: "بفضل جهود سفارة بنما في هولندا، تمكنا من استعادة المكتشفات الأثرية القيمة التي تمثل جزءا من هوية بنما وتعكس تاريخها، وتعتبر بمثابة مصدر تضامن وفخر للشعب البنمي بأكمله. هذه أكبر عملية إعادة قطع أثرية إلى الوطن في تاريخ أمريكا الوسطى".

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وتابع البيان القول، إن العمل لا يزال مستمرا لإعادة القطع الأثرية القديمة من إيطاليا. وتعتزم بنما مواصلة سياستها لحماية تراثها الثقافي وتكثيف مكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.

في عام 1501، اكتشف البحار الإسباني رودريغو دي باستيداس، برزخ بنما. وفي عام 1508، أسس الإسبان أول مستوطنة هناك.

في عام 1718، أصبحت بنما جزءا من ممتلكات غرناطة الجديدة الإسبانية (التي شملت أيضا أراضي فنزويلا الحديثة وكولومبيا والإكوادور).

وفي عام 1821، أعلنت بنما استقلالها عن إسبانيا.

المصدر: تاس