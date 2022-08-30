الإدارة العسكرية لمدينة إينرغودار تتحدث عن هدف القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه

قال ألكسندر فولغا رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إينرغودار، إن القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، مبنى تخزين الوقود النووي.

وأشار فولغا إلى أن القصف الأوكراني تسبب بثقب في سقف المبنى.

ووفقا لهذا المسؤول، لا تزال الخلفية الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها، في الحدود الطبيعية المعتمدة.

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وأضاف ألكسندر فولغا: "يريد الأوكرانيون تنفيذ عمل إرهابي في المحطة، ليسفر عنه تلوث إشعاعي في المنطقة المحيطة بالمحطة، ولتتحرك الإشعاعات لاحقا نحو أوروبا".

ونوه فولغا بوجود الكثير من الأدلة على أن أوكرانيا لا تريد وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، وهذا هو سبب تزايد الاستفزازات من جانب القوات الأوكرانية.

وشدد المسؤول على أنه يتم توثيق جميع الانتهاكات والاستفزازات الأوكرانية، وسيتم عرضها على خبراء الوكالة بمجرد زيارتهم للمحطة.

المصدر: RT