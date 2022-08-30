وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره العراقي: يجب حل القضايا العراقية الداخلية في إطار القانون

استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، نظيره العراقي، فؤاد حسين، بالعاصمة طهران.

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وخلال اللقاء، أكد حسين أمير عبد اللهيان، "أهمية الاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية في العراق واحترام المؤسسات القانونية فيه"، مشددا على "حل القضايا المثارة على الساحة الداخلية للعراق في إطار العمليات القانونية والحفاظ على سلطة الحكومة العراقية".

وأعرب أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للعلاقات المشتركة مع العراق في مختلف مجالات التعاون، مؤكدا ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

ورأى أن "تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتحقيق الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة في إطار التعاون بين البلدين، يعدان من بين الأولويات"، لافتا إلى أنه "من المهم تسهيل التبادل التجاري عند المنافذ الحدودية، واستكمال النقل والانتهاء من خط سكك الحديد "البصرة – شلمجة"، ومساهمته الفعالة في زيادة السياحة وحجم التبادلات في الوصول إلى مستوى أعلى من التعاون والاقتراب من استخدام القدرات الموجودة لدى الجانبين".

من جهته، شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين،على أهمية العلاقات بين البلدين، حيث ثمن "النظرة المسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التطورات الداخلية في العراق".

ولفت حسين إلى "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بخصوص زيارة الأربعين والجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار في العراق".

وأكد أن "أمن إيران والعراق متشابك"، مشددا على أن "العراق لن يسمح بتهديد جمهورية إيران الإسلامية من أراضيه".

المصدر: "إرنا"