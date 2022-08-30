تشاووش أوغلو: ثمة حوار قائم بين روسيا وأوكرانيا من خلال قنوات اتصال

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وجود حوار قائم بين روسيا وأوكرانيا في معرض تشديده على ضرورة التوصل إلى سلام تفاوضي يقبله البلدان.

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وذكرت الوكالة أن تشاووش أوغلو قال في ندوة أوروبية أقيمت في سلوفينيا في معرض حديثه عن روسيا وأوكرانيا: "ثمة حوار قائم، ونحن نبذل قصارى جهدنا".

وصرح وزير الخارجية التركي في المناسبة ذاتها بأن بلاده "تدعم كييف أكثر من كثير من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه تحاور روسيا"، مشددا على أن أنقرة مع وحدة الأراضي الأوكرانية.

وأوضح تشاووش أوغلو أن بلاده "تواصل حوارها مع إدارتي كييف وموسكو عبر قنوات مختلفة"، لافتا إلى أن "هذه القنوات كانت موجودة منذ البداية وستظل قائمة من حين لآخر".

وبشأن اتفاقية تصدير الحبوب، أشار الوزير إلى أنه حتى يوم الأحد جرى شحن 56 سفينة، بـ 1.3 مليون طن من الحبوب.

وكانت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة قد وقعت في 22 يوليو الماضي "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع في إسطنبول.

وفي رده على "مزاعم" دعم تركيا لاستمرار الحرب من خلال زيادة حجم تجارتها مع روسيا، أشار تشاووش أوغلو إلى "تطبيق بلاده اتفاقية مونترو الخاصة بعبور السفن الحربية من المضائق التركية أثناء الحروب، وإغلاقها مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية".

وأوضح في هذا السياق أن تركيا لم تشارك من حيث المبدأ في العقوبات أحادية الجانب، "لذلك تجارتنا مستمرة مع روسيا، إلا أننا لا نسمح أبدا لروسيا بالالتفاف على العقوبات".

المصدر: الأناضول