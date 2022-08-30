مقتل شاب طعنا خلال كرنفال في لندن

قالت شرطة العاصمة البريطانية، إن أحد الشبان لقي حتفه نتيجة هجوم بسكين خلال كرنفال لندن الشهير في منطقة نوتنغ هيل بالمدينة.

وأضافت الشرطة في بيانها: "في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 29 أغسطس، تلقت الشرطة إشارة بوقوع هجوم بسكين. وتم نقل الرجل الجريح إلى مستشفى في غرب لندن، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة رغم كل جهود الطاقم الطبي هناك".

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وأشارت الشرطة في بيانها، إلى أنها تحقق في مقتل الشاب البالغ من العمر 21 عاما.

وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال 209 أشخاص في يومي عطلة نهاية الأسبوع الماضية خلال الكرنفال، وذلك بتهمة تنفيذ اعتداءات وحمل السلاح وحيازة المخدرات وغيرها من الانتهاكات.

من جانبها، نوهت صحيفة "ديلي ميل"، بأنه تم إبلاغ الشرطة بوقوع عدد من الهجمات الأخرى بالسكاكين خلال الكرنفال.

يقام كرنفال نوتنغ هيل سنويا في نهاية شهر أغسطس منذ عام 1966. ويقوم بتنظيمه عادة ويشارك فيه بشكل رئيسي السكان الذين قدموا من منطقة الكاريبي وبدأوا في الاستقرار في غرب لندن بعد الخمسينيات من القرن الماضي. في السنوات الأخيرة، يزور الكرنفال عادة حوالي مليون ضيف.

ويترافق الكرنفال عادة، مع ارتفاع حاد في عدد الجرائم والمخالفات المختلفة للقانون، بسبب تعاطي المخدرات والعنف واستخدام السلاح الأبيض.

المصدر: نوفوستي