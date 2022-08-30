البيت الأبيض يعلق على تصريحات غراهام بشأن اندلاع شغب واسع إن حوكم ترامب

اعتبر البيت الأبيض أن تصريح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حول احتمال اندلاع اضطرابات واسعة بالبلاد إن تمت مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب بقضية الوثائق السرية، "أمرا خطيرا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "لقد رأينا الجمهوريين المؤيدين يهاجمون ديمقراطيتنا".

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وأضافت: لقد رأيناهم ينتزعون حقوقنا ويهددون بالعنف (في إشارة لتصريحات غراهام)، وهذا ما كان يقصده الرئيس جو بايدن عندما سألتموني جميعا الأسبوع الماضي حول وصفه أيديولوجية بعض الجمهوريين بالفاشية".

وتابعت: "لقد سمعنا هؤلاء الجمهوريين المتطرفين من MAGA (شعار ترامب في حملته الانتخابية عام 2016) يدلون بهذه التصريحات، وهذا أمر خطير".

وشددت على أن بايدن سيواصل الإدلاء بتصريحات مماثلة في هذا الصدد.

المصدر: "تاس"