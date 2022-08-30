عودة القنصل الألماني المتهم في البرازيل بقتل زوجته إلى بلاده

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن القنصل الألماني في ريو دي جانيرو، أوفي هيربرت هان، المتهم بقتل زوجه عاد إلى ألمانيا.

وأشار موقع G1 الإعلامي إلى أن القنصل الذي اتهمته النيابة العامة في ريو دي جانيرو بقتل زوجه البلجيكي فالتر هنري ماكسيميليان بيوت، والذي تم الإفراج عنه قبل 3 أيام دون فرض أي قيود عليه، عاد إلى بلاده.

وأوضح الموقع أن القنصل غادر ريو دي جانيرو متوجها إلى فرانكفورت مساء الأحد.

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وكانت الشرطة البرازيلية قد احتجزت هان يوم 7 أغسطس في منزله بعد وفاة زوجه.

وكشفت الفحوصات الطبية عن آثار الضرب على جثة الرجل. واستنتجت النيابة العامة بأن بيوت توفي متأثرا بإصاباته، وأن هان حاول إخفاء آثار الجريمة.

لكن المحكمة قررت الإفراج عن الدبلوماسي الألماني، مشيرة إلى بعض المخالفات في الإجراءات الخاصة برفع قضيته إلى المحكمة.

المصدر: نوفوستي