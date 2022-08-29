البيت الأبيض: تقييم الوثائق المضبوطة لدى ترامب من مهام المخابرات

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي جون كيربي، بأن البيت الأبيض لا يتدخل في تقييم الوثائق المضبوطة في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

ونفى كيربي مشاركة البيت الأبيض في تقييم الوثائق، وقال: "البيت الأبيض لا يشارك في التقييم الذي سيجريه مكتب مدير المخابرات الوطنية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالوثائق السرية. هذه مسؤولية أفريل هاينز، مدير المخابرات الوطنية الأمريكية".

وفقا لصحيفة "بوليتيكو"، أرسل هاينز خطابا إلى المشرعين الأمريكيين، يعد فيه بأن المخابرات الأمريكية ستقيم مخاطر الأمن القومي التي قد يمثلها الكشف عن البيانات الواردة في الوثائق التي تم مصادرتها من ترامب، وأكدت وزارة العدل الأمريكية بأن المخابرات الوطنية تجري تدقيقا مناسبا.

المصدر: تاس