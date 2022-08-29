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القيادة العسكرية الأمريكية: إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يهدد جهوزية قواتنا

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القيادة العسكرية الأمريكية: إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يهدد جهوزية قواتنا
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة
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أكد متحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يقوض الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية.

وقال الممثل عن القيادة مؤتمر الصحفي "نحن قادرون على تقديم ما قدمناه قبل، وما زلنا نحافظ على استعدادنا كجيش".

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن مخزونات الولايات المتحدة من قذائف عيار 155 ملم كانت في مستوى "منخفض بشكل غير مريح" بسبب دعم أوكرانيا.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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