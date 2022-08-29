الأمم المتحدة تطلق نداء لمساعدة باكستان في مواجهة أسوأ فيضانات بتاريخها

أعلنت الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية أنهما ستطلقان يوم الثلاثاء نداء لجمع تبرّعات بقيمة 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان التي تعرّضت لفياضانات لم تشهدها بتاريخيها.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن المنظمة وبالتعاون مع الحكومة الباكستانية تخطط "لتوجيه نداء عاجل من أجل الحصول على 160 مليون دولار لأنشطة المساعدة الطارئة"، وأوضح خلال مؤتمر صحافي أنّ ذلك النداء سيطلق رسميا الثلاثاء.

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وحول أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود، أودت بحياة 1136 شخصاً على الأقل، أعرب دوجاريك عن قلقه، وقال "سيزداد الوضع سوءا مع استمرار هطل الأمطار".

وأشار المتحدث الأممي إلى أن الأمم المتحدة "جمعت بالفعل سبعة ملايين دولار من طريق إعادة توجيه الأموال من برامج أخرى خصوصاً، لتمويل الحاجات الأكثر إلحاحاً"، والغذاء والمياه والمعدّات الطبية والمأوى".

وأضاف أن "صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ خصص 3 ملايين دولار إضافية".

المصدر: "أ ف ب"