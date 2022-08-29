انتشال سبع جثث من المرجح أنها لمهاجرين قبالة إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها انتشلت سبع جثث يومي الأحد والاثنين من مياه الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد على البحر المتوسط، مرجحة أنها لمهاجرين حاولوا الوصول إلى أوروبا.

وقالت الشرطة في بيان "انتشل الحرس المدني سبع جثث هامدة قبالة أليكانتي ومرسية، بعدما طفت على سطح الماء بعد ظهر الأحد 28 أغسطس وصباح الاثنين 29 أغسطس".

وحسب البيان، نقلت الجثث إلى معهد الطب الشرعي لـ"إجراء تشريح لتحديد أسباب الوفاة والجنس والعمر وربما الجنسية"، مضيفا: "يبدو أنّ هؤلاء هم من أصول شمال إفريقية وغادروا بلادهم" وأبحروا في قارب متداع".

وأُنقذ السبت رجل كان مسافرا بمفرده على متن قارب طوله ستة أمتار بدون محرك، إلى الشمال قليلا من تلك المنطقة باتجاه كابو دي لا ناو.

وتحقّق الشرطة لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين هذا القارب والجثث السبع التي تمّ انتشالها على طريق الهجرة الذي يتم سلوكه بين الجزائر وأوروبا.

المصدر: "أ ف ب"