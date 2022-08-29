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الطاقة الذرية: طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 في نطنز

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الطاقة الذرية: طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 في نطنز
Gettyimages.ru
نطنز - إيران
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 في موقع نطنز النووي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة إيران النووية، أن طهران "بدأت تخصيب اليورانيوم في واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 التي تم تركيبها مؤخرا في موقع نطنز النووي".

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المصدر: "فارس"

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