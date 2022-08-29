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الأمم المتحدة تدعو لاتفيا للكف عن إزالة النصب التذكارية السوفيتية

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الأمم المتحدة تدعو لاتفيا للكف عن إزالة النصب التذكارية السوفيتية
AP Kaspars Krafts/F64 via AP
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دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة لاتفيا للكف عن إزالة النصب التذكارية للمحاربين السوفيت، وضمان الحفاظ على ما تم تفكيكه منها.

وأكدت المتحدثة باسم اللجنة، فيفيان كووك، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، توجيه الدعوة بهذا الصدد إلى الحكومة اللاتفية يوم 26 أغسطس.

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وأضافت أن اللجنة ستدرس هذه القضية خلال إحدى دوراتها في وقت لاحق، وستصدر قرارها "في الوقت المناسب".

يذكر أن سلطات لاتفيا قامت مؤخرا بإزالة النصب التذكاري لمحرري ريغا من النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. ودانت موسكو بشدة خطوة السلطات اللاتفية.

المصدر: نوفوستي

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