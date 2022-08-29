ألمانيا.. ضبط 660 كغم من الكوكايين في شاحنة موز

أعلنت شرطة ولاية براندنبورغ الألمانية عن ضبط نحو 660 كغم من الكوكايين بقيمة نحو 50 مليون يورو على متن شاحنة كانت محملة بالموز.

وقالت الشرطة في بيان لها، يوم الاثنين، إن أحد التجار، الذي يقوم بتوريد الخضروات والفواكه للمحلات التجارية في المنطقة، توجه إلى الشرطة يوم 26 أغسطس ببلاغ بشأن العثور على أكياس تحتوي على "مادة بيضاء" أثناء تفريغ شحنة موز.

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وأكدت الشرطة أنه بعد التحليل الكيميائي تبين أن المادة المشبوهة هي الكوكايين، مشيرة إلى أن قيمة الشحنة تقدر بـ 50 مليون يورو.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المخدرات وصلت إلى ألمانيا من كولومبيا، وتم تسليم الحاوية إلى تاجر الخضروات والفواكه المذكور بالخطأ.

وأكد الشرطة أنها تواصل التحقيق في الحادث.

المصدر: تاس