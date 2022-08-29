لابيد يدعو نتنياهو إلى عدم الإضرار بالأمن القومي لاعتبارات سياسية

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إلى "عدم الإضرار بالأمن القومي بناء على اعتبارات سياسية".

وكتب لابيد في تغريدة على "تويتر": "لست مستعدا للدخول في مناوشة مع رئيس المعارضة لأن ذلك يضر بأمن إسرائيل"، مشددا على أن "الموقف الإسرائيلي الموحد ضد محاولة الإيرانيين الحصول على السلاح النووي له أهمية كبيرة".

وأضاف: "أدعو رئيس المعارضة والجميع إلى عدم ترك الاعتبارات السياسية تضر بأمننا القومي".

אני לא מוכן להיכנס להתכתשות עם יו״ר האופוזיציה כי זה פוגע בבטחון ישראל.



יש חשיבות רבה לעמדה ישראלית מאוחדת אל מול הניסיון של האיראנים להשיג נשק גרעיני. ואני קורא ליו"ר האופוזיציה ולכולם לא לתת לשיקולים פוליטיים לפגוע בבטחון הלאומי שלנו. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 29, 2022

وكان لابيد التقى في وقت سابق اليوم الاثنين، نتنياهو وعرض عليه "النشاط الدبلوماسي والأمني الذي تمارسه إسرائيل من أجل التأثير على الملف النووي".

المصدر: RT