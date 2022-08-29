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لابيد يدعو نتنياهو إلى عدم الإضرار بالأمن القومي لاعتبارات سياسية

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لابيد يدعو نتنياهو إلى عدم الإضرار بالأمن القومي لاعتبارات سياسية
AP
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إلى "عدم الإضرار بالأمن القومي بناء على اعتبارات سياسية".

وكتب لابيد في تغريدة على "تويتر": "لست مستعدا للدخول في مناوشة مع رئيس المعارضة لأن ذلك يضر بأمن إسرائيل"، مشددا على أن "الموقف الإسرائيلي الموحد ضد محاولة الإيرانيين الحصول على السلاح النووي له أهمية كبيرة".

وأضاف: "أدعو رئيس المعارضة والجميع إلى عدم ترك الاعتبارات السياسية تضر بأمننا القومي".

وكان لابيد التقى في وقت سابق اليوم الاثنين، نتنياهو وعرض عليه "النشاط الدبلوماسي والأمني الذي تمارسه إسرائيل من أجل التأثير على الملف النووي".

المصدر: RT

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