3 بنوك حكومية أوكرانية تكبدت ربع مليار دولار في الربع الثاني

كشفت بيانات البنك الوطني الأوكراني عن تكبد ثلاثة من البنوك الأربعة المملوكة للدولة في أوكرانيا خسائر في الربع الثاني من هذا العام، تجاوزت ربع مليار دولار أمريكي.

وذكر البنك الوطني الأوكراني أن الخسارة الإجمالية لـ24 مصرفا تابعة لبنوك "أوكريكسيمبانك" و"أوشادبانك" وأوكرغازبانك"، بلغت 10.5 مليار غريفنيا (284.2 مليون دولار).

في الوقت نفسه، جنى مصرف "بيرفاتبانك" المملوك للدولة ما يقرب من نصف جميع عائدات البنوك، مسجلا أرباحا في الربع الثاني من هذا العام. ووفقا للبنك الوطني الأوكراني، اضطرت بعض مؤسسات الائتمان التي احتفظت بربحيتها التشغيلية إلى خفض التكاليف، بما في ذلك رواتب الموظفين.

وفي الربع الثاني من هذا العام، سجل البنك الوطني الأوكراني أيضا انخفاضا كبيرا في استخدام بطاقات الدفع النشطة في البلاد.

وفي 25 يوليو، أفاد البنك الوطني الأوكراني، بأن مديري الائتمان في البنوك الأوكرانية خلال الـ12 شهرا القادمة، يتوقعون انخفاضا في القروض وتدهورا في جودة محافظ القروض في قطاعي الشركات والتجزئة.

وفي وقت سابق، توقعت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، انخفاضا بنسبة 35-40% في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في 2022.

وفي يوليو، توقع البنك الوطني الأوكراني انكماش اقتصاد البلاد بواقع الثلث هذا العام، فيما يرجح البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الأوكراني في 2022 ​بنسبة 45.1%.

المصدر: تاس