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مولدوفا.. محكمة استئناف كيشينوف تبقي دودون قيد الإقامة الجبرية

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مولدوفا.. محكمة استئناف كيشينوف تبقي دودون قيد الإقامة الجبرية
RT
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قررت محكمة الاستئناف في جمهورية مولدوفا تمديد الإقامة الجبرية لرئيس البلاد السابق إيغور دودون حتى الـ21 من سبتمبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطلب النيابة تمديد توقيف دودون، بتهمة الخيانة والفساد المالي والإداري والتمويل غير القانوني للحزب الاشتراكي المولدوفي.

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ونقل مراسل "تاس" عن ماريانا كيربيك الناطقة الإعلامية باسم مكتب المدعي العام في مولدوفا: "رفضت محكمة استئناف شيسيناو الاعتراض الذي قدمه محامي الدفاع عن رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون على تمديد فترة الإقامة الجبرية لموكله".

وذكر دودون أن لديه أدلة تثبت براءته حيث أكد أن القضايا المرفوعة ضده لأسباب سياسية بهدف الإساءة إلى الحزب الاشتراكي الجمهوري والذي كان يرأسه سابقا ويعتبر أكبر حزب معارض في مولدوفا.

ويذكر أن دودون كان قد تولى رئاسة اتحاد الأعمال المولدوفي الروسي بعد خسارته في انتخابات عام 2021، واستقالته من رئاسة الحزب الاشتراكي الجمهوري المولدوفي.   

كما وجهت النيابة لزوجة دودون تهمة التواطؤ والثراء غير المشروع ومنعتها من مغادرة البلاد وتم اعتقال شقيقها على ذمة القضية.

 

المصدر: تاس

 

 

 

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