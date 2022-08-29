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رئيسة الوزراء الفرنسية: لا بديل عاجلا عن الغاز الروسي

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رئيسة الوزراء الفرنسية: لا بديل عاجلا عن الغاز الروسي
AP Ludovic Marin
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن
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دعت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الشركات الفرنسية إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل انخفاض إمدادات الغاز الروسي، مشيرة إلى عدم توفر أي بديل عاجل عن الإمدادات من روسيا.

وقالت بورن في اجتماع مع رجال الأعمال الفرنسيين: "نتفهم أنه إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز بالكامل عن أوروبا، فلن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز لهذا الشتاء. لا بديل عاجلا للتعويض عن نقص هذه الإمدادات".

وأشارت إلى أن فرنسا في وضع أقل ضعفا من الدول الأوروبية الأخرى حيث سيتم ملء خزانات الغاز بالكامل بحلول نهاية الصيف.

وأضافت: "لكننا نعلم على وجه اليقين أن هذا الشتاء سيكون لدينا غاز أقل مما كان عليه في السنوات السابقة.. المخرج الوحيد هذا الشتاء هو تقليل الاستهلاك".

المصدر: نوفوستي

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