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آبي أحمد: هناك الكثير من المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها مع الجزائر

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آبي أحمد: هناك الكثير من المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها مع الجزائر
تويتر
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قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن "هناك الكثير من المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها بين إثيوبيا والجزائر".

وأعرب أحمد في تغريدة عبر "تويتر"عن سروره للقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين.

وكتب: "إثيوبيا والجزائر تتمتعان بعلاقات تاريخية منذ فترة طويلة"، مؤكدا أن "هناك الكثير من المجالات التي من الممكن تعزيز تعاون إثيوبيا والجزائر فيها".

ولفت إلى أنه ناقش مع الرئيس الجزائري العلاقات بين بلديهما.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، بدأ يوم أمس الأحد، زيارة رسمية إلى الجزائر، في خطوة لم يعلن عنها قبل وصوله.

وقالت الحكومة الجزائرية إن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمنـ استقبل نظيره الإثيوبي، بمطار هواري بومدين الدولي، في الجزائر العاصمة، في زيارة تستمر يومين. من دون تقديم مزيد من التفاصيل

المصدر: RT

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