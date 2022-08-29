زيلينسكي يكرم ممثلين أمريكيين لـ"دعمهم أوكرانيا"

أعلن أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، عن منح فلاديمير زيلينسكي جوائز حكومية لعدد من الممثلين الأمريكيين ومصمم جورجي لـ"دعمهم أوكرانيا".

وكتب يرماك على تويتر: "قدم فلاديمير زيلينسكي جوائز رسمية للأصدقاء الذين قدموا الدعم لنا منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق. بفضل مايكل ماكفول (سفير الولايات المتحدة السابق في روسيا)، ديمينا غفاساليا (مصمم ومدير إبداعي لأزياء Balenciaga)، شون بن (ممثل أمريكي، مخرج سينمائي وكاتب سيناريو)، بن ستيلر (ممثل أمريكي)، ليف شرايبر (ممثل أمريكي)، جيسيكا تشيستين (ممثلة أمريكية) وكثيرين غيرهم".

وفي أغسطس الماضي، أفيد بأن صانعي الأفلام الأمريكيين أبيل فيرارا وشون برايس ويليامز وفيليب جيرارد نيلسون، بدعوة من مكتب زيلينسكي، قاموا بزيارة كييف ومدن بورودينكا وإيربن وغوستوميل في منطقة كييف. كما زار مشاهير هوليوود الآخرون، على وجه الخصوص، أنجلينا جولي وشون بن وبن ستيلر وجيسيكا تشيستين أوكرانيا بعد 24 فبراير.

المصدر: نوفوستي