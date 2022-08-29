أغنى رجل في العالم يؤكد ما جاء على لسان والدته حول نومها في المرآب أثناء زياراتها له

كشفت ماي ماسك والدة أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، أن لديها بعض ترتيبات غير تقليدية للنوم عندما تزور ابنها في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت والدة ماسك، البالغة من العمر 74 عاما، والتي كانت تعمل كعارضة أزياء، في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إنها لا تنام في غرفة نوم مناسبة عندما تزور نجلها في منطقة بوكا تشيكا، وهو موقع مقر شركته "سبيس إكس" في تكساس، وموقع إطلاق "ستار بيس".

وأوضحت: "يجب أن أنام في المرآب، لا يمكن أن يكون لديك منزلا فخما بالقرب من موقع إطلاق صاروخ".

وأكد إيلون ماسك عبر "تويتر" الأحد، تصريحات والدتها بأنها تنام في "كراج" كلما تقوم بزيارته، لكنه شدد على أنه "قام بتطوير المكان بصورة كبيرة".

Yes, but I’ve done a lot with the place! — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

وكان إيلون ماسك قد صرح سابقا بأنه ليس لديه سكنا رئيسيا، ويعيش في منزل صغير جدا في بوكا تشيكا، تبلغ قيمته 45 ألف دولار.

كما قال إن المنزل الذي تتراوح مساحته من 800 إلى 900 قدم مربع، كان من الناحية الفنية مكونا من 3 غرف نوم، لكنه كان يضم غرفتي نوم، قبل أن يقوم بتحويل الكراج الخاص به.

كما يمتلك الملياردير ورجل الأعمال منزلا صغيرا جاهزا بقيمة 50 ألف دولار، وتبلغ مساحته 375 قدما مربعا، ويخصصه للضيوف.

المصدر: صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية + "تويتر"