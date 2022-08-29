أكسيونوف ينفي مزاعم شن كييف هجوما على شبه جزيرة القرم

نفى رئيس شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، مزاعم كييف بأنها تشن هجوما في الاتجاه الجنوبي.

ووصف أكسيونوف في قناته على "تيليغرام"، مثل هذه التصريحات بأنها تزييف آخر للدعاية الأوكرانية، والتي يتم الترويج لها في الغرب، مؤكدا أن ما يتم تداوله ليس إلا حشو معلومات، مثل جميع سابقاته.

وقال أكسيونوف إن القوات الأوكرانية تتكبد "خسائر فادحة سواء في الجنوب أو في جميع الاتجاهات الأخرى".

وأضاف أن كييف تحتاج لإثبات نشاطها لـ"سادة الغرب"، لذلك فهي منخرطة في صناعة الأكاذيب والتزييفات.

وقال: "أما الأشخاص الذين يلقون بهم في مخالب الموت المحقق من أجل تحقيق تأثير إعلامي، لا يأسف مدمنو المخدرات عليهم".

وفي 9 أغسطس، نفى أكسيونوف معلومات عن إخلاء عام في منطقة ساكي شمالي شبه جزيرة القرم بعد تقارير عن انفجارات.

المصدر: RT